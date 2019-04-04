В Светлогорском районе из-за неосторожности соседа сгорели четыре строения и пасека дачника

4 апреля, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе сгорело четыре строения и пасека дачника, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Спасатели районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Хутор днем 3 апреля. Горели деревянные строения: одноэтажный жилой дом, два сарая и гараж. Хозяин, мужчина 1966 года рождения, на месте происшествия отсутствовал. Дом он использовал под дачу.
"По предварительной информации, сосед погорельцев на своем приусадебном участке решил опалить кабеля и для этого воспользовался бензином. Вспыхнувшее пламя перекинулось на траву. Самостоятельные попытки потушить огонь не увенчались успехом", - рассказала Мария Клезович. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространился по всей территории.
Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, имущество внутри дома, два сарая, гараж, а также 29 ульев с пчелами. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.407 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1428 BYN
|2.141 BYN
|2.144 BYN
|RUB
|3.2787 BYN
|3.275 BYN
|3.282 BYN