В Светлогорском районе из-за неосторожности соседа сгорели четыре строения и пасека дачника

4 апреля, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе сгорело четыре строения и пасека дачника, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Хутор днем 3 апреля. Горели деревянные строения: одноэтажный жилой дом, два сарая и гараж. Хозяин, мужчина 1966 года рождения, на месте происшествия отсутствовал. Дом он использовал под дачу.

"По предварительной информации, сосед погорельцев на своем приусадебном участке решил опалить кабеля и для этого воспользовался бензином. Вспыхнувшее пламя перекинулось на траву. Самостоятельные попытки потушить огонь не увенчались успехом", - рассказала Мария Клезович. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространился по всей территории.

Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, имущество внутри дома, два сарая, гараж, а также 29 ульев с пчелами. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-