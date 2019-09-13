В Светлогорском районе легковушка врезалась в микроавтобус, погиб мужчина

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе в ДТП погиб мужчина 1952 года рождения, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Авария произошла сегодня примерно в 11.00 на трассе Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Водитель 1952 года ехал на Mercedes-Benz в сторону Мозыря. По предварительной информации, на 61-м км дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Transporter. В результате водитель Mercedes погиб.

Спустя час на той же дороге, в 10 км от случившегося, произошло еще одно ДТП. По предварительным данным, примерно в 12.00 в BMW под управлением мужчины 1984 года рождения лопнула шина одного из передних колес. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Renault Espace. Водитель BMW госпитализирован в больницу.

В обоих случаях на место ДТП выехали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.-0-