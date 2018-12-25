В Светлогорском районе мужчина из баков карьерной техники слил более 170 л дизтоплива

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 21 на 22 декабря из баков техники, находившейся на территории песчаного карьера "Судовица" у деревни Прудок Светлогорского района, было слито 176 л дизельного топлива на сумму Br271, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Оперативники отделения по борьбе с экономическим преступлениями Калинковичского РОВД и отдела уголовного розыска Светлогорского РОВД вышли на след неработающего 41-летнего жителя деревни Казанск Калинковичского района. "Мужчина, проделав путь в 40 км, приехал в карьер на личном транспорте, слил из баков дизтопливо, после чего отвез его к себе домой", - рассказал Виталий Пристромов. По его словам, крышки баков не были закрыты на замки.

Продать похищенное топливо мужчина не успел. "По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК. Подозреваемый задержан, похищенное изъято", - добавил официальный представитель УВД.-0-