В Светлогорском районе мужчина погиб под поездом

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе мужчина погиб под колесами грузового поезда, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Установлено, что поздним вечером 11 апреля мужчина 1984 года рождения возвращался домой. Разговаривая по телефону с супругой, он переходил пути вблизи станции Светлогорск-на-Березине. В это время его сбил товарный состав, направлявшийся в сторону Калинковичей со стороны Жлобина. Пешеход погиб на месте происшествия.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку, уточняя обстоятельства происшествия.

С начала года на железной дороге в регионе погибли три человека. "Железная дорога - место повышенной опасности. Пересекать железнодорожное полотно необходимо только в специально оборудованных для этого местах, соблюдая правила и меры предосторожности", - напомнил Сергей Казакевич.-0-