11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе мужчина спас при пожаре соседку и двоих ее детей, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Корени Светлогорского района поступило в службу спасения сегодня в 00.56. Когда к месту вызова прибыли спасатели, дом был охвачен огнем. Выяснилось, что до прибытия подразделений МЧС, сосед увидел, что у жилого дома загорается кровля и побежал к нему. Дверь была закрыта, тогда мужчина начал стучать в окна и разбудил хозяйку, которая спала (по предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения). Когда женщина открыла входную дверь, сосед вытолкнул ее на улицу, а сам забежал внутрь. В жилой комнате он обнаружил спящими двоих детей: пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. Мужчина вынес их на улицу.

Фото МЧС

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-