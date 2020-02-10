В Светлогорском районе обнаружено 18 артиллерийских снарядов времен ВОВ

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе обнаружено 18 артиллерийских снарядов времен , сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Утром 8 февраля охотник сообщил в оперативно-дежурную службу Светлогорского РОВД, что в двух километрах от деревни Вежны найден предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны.

Информацию об опасной находке передали саперно-пиротехнической группе войсковой части 5527 внутренних войск МВД Беларуси.

Специалисты саперно-пиротехнической группы осмотрели предмет. "Первоначальные выводы о том, что это советский артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен войны, подтвердились, когда он был полностью извлечен из земли. Расширяя территорию поиска, саперы выкопали еще 17 аналогичных артбоеприпасов. Последние нашли на глубине в один метр", - рассказали в УВД.

Всего было обнаружено 18 снарядов со взрывателями. Их обезвредили на специальном полигоне.-0-