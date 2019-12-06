В Светлогорском районе охотники уверяли инспекторов, что нашли в лесу 150 кг дичи

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В охотугодьях Светлогорского района рейдовая группа Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружила в остановленном для проверки УАЗе около 150 кг мяса дичи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Автомобиль выехал из леса у деревни Жердь. В машине находились шестеро жителей Светлогорска. Мужчины утверждали, что приехали поохотиться, ружья оставили у знакомого в деревне Медведов, а сами отправились на разведку. Во время прогулки по угодьям охотники якобы нашли в лесу мешки с мясом и решили забрать их. В багажнике УАЗа находилось около 150 кг мяса дичи - как оказалось, это разделанная туша лося. Животное добыли и транспортировали незаконно, уточнили в госинспекции.

Вечером того же дня в угодьях, где "гуляли" охотники, сотрудники Светлогорской МРИ обнаружили место разделки дикого животного и откопали останки лося. Там же были найдены и другие улики, которые помогут восстановить картину произошедшего.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз, в том числе генотипическая. Свою причастность к нелегальной охоте мужчины отрицают.

Если причастность подозреваемых к браконьерству подтвердится, им придется не только возместить около Br8 тыс. ущерба за незаконную добычу животного, но и оплатить работу экспертов. Также охотникам-нелегалам грозит крупный штраф, лишение права на охоту с конфискацией оружия и автомобиля. Может быть применено и наказание в виде лишения или ограничения свободы.-0-