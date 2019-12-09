В Светлогорском районе столкнулись УАЗ и микроавтобус - в больницу доставили пять человек

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе столкнулись УАЗ и микроавтобус, спасатели деблокировали зажатого в машине человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о ДТП в 3 км от деревни Страковичи Светлогорского района поступило 9 декабря в 9.06. Столкнулись УАЗ и микроавтобус Mercedes-Benz. В первой машине оказался зажат человек. Спасатели извлекли мужчину, с травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Еще четверо пострадавших смогли самостоятельно выбраться, их также доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.-0-