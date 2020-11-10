В Светлогорском районе сын вынес из родительского дома золото почти на Br12 тыc.

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Сосновый Бор Светлогорского района сын вынес из родительского дома золото на сумму почти Br12 тыc., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В октябре у жителя городского поселка из дома исчезли золотые изделия. О пропаже 62-летний потерпевший сообщил в милицию. При разбирательстве стало известно, что к краже может быть причастен сын сельчанина.

25-летний мужчина нигде не работает, у него нет постоянного места жительства, как и семьи. Он ведет праздный образ жизни и из-за этого постоянно имеет долги. Неоднократно привлекался к административной ответственности.

"Родители парня и раньше замечали нечестное отношение со стороны сына к ним, но умалчивали противозаконные факты и не обращались в органы внутренних дел, стараясь направить чадо на путь исправления", - отметили в отделении информации и общественных связей.

В один из вечеров мужчина решил переночевать в родительском доме, пообещал родителям взяться за ум и похитил из шкафа золото стоимостью почти Br12 тыс.

Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.-0-