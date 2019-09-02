В Светлогорском районе в двух ДТП пострадали пять человек

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сразу два ДТП произошли в Светлогорском районе 1 сентября на автодороге Октябрьский-Паричи-Речица, в авариях пострадали пять человек, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 10.10 34-летний водитель мотоцикла при обгоне на перекрестке столкнулся с автомобилем "Сеат", съехал в кювет и перевернулся. С травмами мотоциклиста доставили в Светлогорскую центральную райбольницу.

В 23.10 23-летний парень, находясь за рулем "Фольксвагена", при обгоне большегруза "Вольво" выехал на встречную полосу, врезался в "Рено", после чего "Фольксваген" отбросило на свою полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. В аварии травмы получили водитель "Фольксвагена", его 23-летняя пассажирка, а также 53-летний водитель "Рено" и находящаяся в салоне 56-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома