В Свислочи из-за прорыва трубопровода 11 многоквартирных домов и 4 общежития были без холодной воды

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочи из-за прорыва трубопровода без холодной воды были 11 многоквартирных домов и четыре общежития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"24 декабря в 10.06 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул.Пограничников в городе Свислочь Гродненской области. Без холодного и горячего водоснабжения оставались 11 многоквартирных и 120 частных жилых домов, четыре общежития и дошкольный центр развития ребенка", - рассказали в пресс-службе.

В 15.30 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-