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04 июня 2021, 14:27

В Свислочи на нарушителя-мотоцклиста за одну поездку составили 6 протоколов

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочи мотоциклист спровоцировал опасную погоню: на него составили 6 протоколов. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В Свислочи сотрудники ГАИ обратили внимание на мотоцикл "Ямаха". Мотоциклист требования инспекторов об остановке проигнорировал и увеличил скорость.

Недолгая погоня завершилась падением мотоцикла. Нарушитель после этого попытался убежать, но был задержан.

"На 31-летнего жителя составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. В их числе - отсутствие права управления, создание аварийной обстановки, выезд на полосу встречного движения", - рассказали в ГАИ.

Сейчас нарушителю грозит внушительный штраф, а также лишение прав на 5 лет.-0-

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