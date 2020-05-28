28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочи неравнодушный прохожий спас женщину, на которую с ножом набросился муж. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Около 17 часов 27 мая 32-летняя женщина возвращалась с работы. Ее встретил 40-летний муж, который был пьян. На одной из улиц райцентра мужчина повалил супругу на землю и стал бить ножом в область грудной клетки. Женщина сильно сопротивлялась, хватала лезвие руками.

На помощь ей пришел прохожий. Он оттянул нападавшего и забрал нож. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

Муж скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. В отношении него по статье "покушение на убийство" возбуждено уголовное дело.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и объекты, в том числе нож. Назначены экспертизы. Допрошены свидетели и потерпевшая. Обстоятельства произошедшего и мотив нападавшего устанавливаются.-0-