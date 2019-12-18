В Свислочи пьяный прохожий кидал камни в окна домов

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный прохожий кидал камни в окна и стены жилых домов в Свислочи. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратились несколько жительниц Свислочи. Они пожаловались на то, что неизвестный бросается камнями в дома. В одном из них оказалось разбито окно, в другом - повреждена деревянная обрешетка.

"Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1990 года рождения. Он был пьян. Причины своего поведения объяснить не смог", - рассказали в милиции.

Подозреваемый ранее судим, неоднократно привлекался к административной ответственности. Сейчас его поведению дается правовая оценка.-0-