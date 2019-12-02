В Свислочском районе легковушка вылетела в кювет

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе легковушка на закруглении дороги вылетела в кювет: водитель госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 1 декабря около 21.30 в агрогородке Новый Двор. На улице Пружанской автомобиль "Форд" на закруглении дороги вылетел в кювет. Передняя часть у машины серьезно повреждена.

"Пострадал в аварии и водитель. Молодой человек 1999 года рождения, житель Бреста, с переломами ребер госпитализирован в Свислочскую ЦРБ", - рассказали в ГАИ региона.

По факту ДТП проводится проверка. Причиной аварии мог стать неправильный выбор скорости.-0-