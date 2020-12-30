30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе мужчина упал в колодец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

30 декабря в 00.41 спасателям поступило сообщение с просьбой помочь человеку в городском поселке Порозово. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, в колодце с питьевой водой в сознании находился мужчина. Выяснилось, что он решил попить воды, но не удержался на поверхности и упал.

Работники МЧС при помощи спасательной веревки и страхующих устройств помогли выбраться пострадавшему и передали бригаде медиков. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.-0-