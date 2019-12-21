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21 декабря 2019, 23:04

В Свислочском районе мужчина вышел на пути и попал под поезд

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

21 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/ В Свислочском районе мужчина неожиданно вышел на пути и попал под поезд, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительной информации, грузовой железнодорожный состав вблизи станции Нестеровичи совершил наезд на 49-летнего мужчину.

Установлено, что добиравшийся домой мужчина за 20 м до поезда неожиданно стал переходить пути. Машинистом было предпринято экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. С целью выяснения всех обстоятельств происшествия проводится проверка.-0-

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