25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе в ДТП погиб мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 23 июля в деревне Кукличи. "30-летний житель деревни Хоневичи, не имея права на управление, двигался без мотошлема по улице Заречной на мотоцикле "Хорс". На закруглении дороги он не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части и ударился головой в стойку дорожного знака "Направление поворота", - рассказали в ГАИ.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Погибший водитель 10 мая этого года задерживался сотрудниками ГАИ за управление трактором в состоянии опьянения. В тот день в 9.00 он управлял транспортным средством с содержанием алкоголя более 0,8 промилле, за что был лишен права на управление сроком на 5 лет.

"Кому принадлежит мотоцикл и как он оказался в руках погибшего, еще предстоит выяснить следствию. Со слов местных жителей, брат погибшего несколькими годами ранее также скончался после ДТП на мотоцикле, - добавили в ГАИ. - В каком состоянии мужчина находился на момент аварии, предстоит еще выяснить в рамках расследования уголовного дела".-0-