Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе в лобовом столкновении погибли два человека, 4 травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. "Предварительно установлено, что 1 января около 18.00 26-летняя девушка, управляя автомобилем "Ауди", двигалась по автодороге Свислочь - Доброволя. На 2-м км она съехала на обочину, после чего потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки "Фиат" под управлением 66-летнего водителя", - рассказали в ГАИ. В результате ДТП на месте происшествия скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье "Ауди" и пристегнутая ремнем безопасности, а также 69-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье автомобиля "Фиат". Оба водителя и еще два пассажира из "Ауди" и "Фиата" с травмами доставлены в волковысскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельство произошедшего.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!