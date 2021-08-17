В ТД "Ждановичи" упал навес уличного торгового ряда - травмированы два человека

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ТД "Ждановичи" упал навес торгового ряда - травмированы два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
"По ул. Тимирязева, 125 на территории ТД "Ждановичи" произошло падение навеса уличного торгового ряда на площади 80 кв.м. В результате падения навеса травмированы 2 человека, один госпитализирован", - рассказали в МЧС.
Сегодня в Минске прошел сильный ливень, а порывы ветра достигали 15-20 м/с. Из-за непогоды произошло частичное подтопление проезжей части и было ограничено движение общественного транспорта на пересечениях (3 автобусных, 18 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов). Движение по всем маршрутам полностью восстановлено в 13.30.
Работники МЧС выехали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (25 случаев) на проезжие части и автомобили.
Для уменьшения возможного ущерба, а также для мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС, специальная техника ГПО "Горремавтодор", экипажи ГАИ. -0-
"По ул. Тимирязева, 125 на территории ТД "Ждановичи" произошло падение навеса уличного торгового ряда на площади 80 кв.м. В результате падения навеса травмированы 2 человека, один госпитализирован", - рассказали в МЧС.
Сегодня в Минске прошел сильный ливень, а порывы ветра достигали 15-20 м/с. Из-за непогоды произошло частичное подтопление проезжей части и было ограничено движение общественного транспорта на пересечениях (3 автобусных, 18 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов). Движение по всем маршрутам полностью восстановлено в 13.30.
Работники МЧС выехали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (25 случаев) на проезжие части и автомобили.
Для уменьшения возможного ущерба, а также для мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС, специальная техника ГПО "Горремавтодор", экипажи ГАИ. -0-