27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В термическом цеху МАЗа произошло возгорание, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 3.56 поступило сообщение о загорании в закалочной ванне термического участка №2 одноэтажного здания термического цеха (100х200, 1949 г.п., высота 10 м) ОАО "МАЗ" по ул.Социалистической, 2 в Минске. Технологический процесс не нарушен, материальный ущерб не нанесен", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причина загорания устанавливается. -0-