В Толочине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 18 человек

2 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В многоэтажке в Толочине возник пожар: спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире поступило 1 апреля в 9.30. Было сильное задымление из окна на 4-м этаже. Хозяйка квартиры на момент возникновения пожара находилась дома и до приезда спасателей покинула жилье самостоятельно, она не пострадала. Из-за плотного задымления в подъезде работники МЧС эвакуировали 18 человек, из них 5 детей.

Огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электроприборов.-0-

Фото МЧС