9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реке Друть в Толочине спасен рыбак с перевернувшейся лодки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"8 ноября спасателям Толочинского районного отдела МЧС поступило сообщение о тонущем человеке на реке Друть. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на поверхности реки тонущего человека не наблюдалось. Здесь же на реке в свободное от службы время рыбачил коллега спасателей из другой смены. Совместно они обследовали береговую линию и в камышах на расстоянии 50 м от берега в воде обнаружили человека. Глубина в этом месте реки составляет 2 м, мужчина нуждался в помощи. Его извлекли из водоема и передали бригаде медиков с общим переохлаждением организма", - рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что мужчина рыбачил, находясь в дюралевой лодке, в какой-то момент плавательное средство перевернулось. Спасателей вызвал очевидец происшествия.-0-