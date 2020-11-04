В Толочине задержана группа подростков, подозреваемых в кражах из магазинов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочине задержали группу подростков, которые подозреваются в кражах из магазинов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"Попытку проникнуть в один из пригородных магазинов зафиксировали правоохранители Толочина. Сотрудники Департамента охраны, которые приехали на место срабатывания сигнализации, обнаружили, что кто-то пытался отжать входную дверь. На поиски подозреваемых отправились и местный участковый с коллегой из уголовного розыска. Во время поисков на глаза милиционерам попалась компания из трех молодых людей. Участковый узнал парней и вспомнил, что накануне видел их в городе. Причем милиционер точно знал, что все они - жители другого населенного пункта района", - рассказали в УВД.

Правоохранители задержали подозреваемых и проследовали с ними в отдел. В милиции стало ясно, что именно эти парни причастны к недавней попытке взлома магазина. Более того, выяснилось, что все они вчера успели обворовать еще один подобный торговый объект. Оттуда компания вынесла Br700 и две бутылки спиртного коктейля. Это преступление попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как молодые люди в масках и перчатках при помощи металлических прутов взломали дверь и проникли внутрь помещения.

Подозреваемые, среди которых 18-летний ранее судимый молодой человек и его два 15-летних напарника, задержаны. Возбуждено уголовное дело.-0-