В Толочинском районе бригадир устроила на работу знакомого и получала его зарплату

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП выявили крупную аферу на сельхозпредприятии в Толочинском районе. Под подозрением - бригадир животноводов, которая фиктивно оформила свою дочь пастухом и полгода получала зарплату подчиненного. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Оперативники выяснили, что в мае прошлого года 43-летняя жительница Кобринского района предложила 53-летнему односельчанину работу животновода в своей бригаде. Между сторонами был заключен договор подряда, в котором фигурировала и 21-летняя дочь женщины. Последняя должна была трудиться в паре с мужчиной, однако фактически ни разу не вышла в поле.
По договоренности бригадир поселила нового работника в сарае, минимально кормила его, а зарплатную банковскую карточку оставила себе. С нее женщина регулярно снимала деньги и тратила их на собственные нужды. Незаконно начисленную зарплату дочери сельчанка также забирала себе.
В октябре мужчина потребовал от знакомой расчет. Ничего не получив, он обратился за помощью к руководству предприятия, а затем и в милицию. Выяснилось, что бригадир "заработала" больше Br10 тыс.
Следователи дали правовую оценку действиям женщины и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Фигурантка ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.-0-