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24 сентября 2020, 08:23

В Толочинском районе девушка выпала из погрузчика и погибла

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе из погрузчика выпала девушка и погибла, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, 23 сентября около 18.00 водитель погрузчика в кабине подвозил девушку 1993 года рождения. Во время движения дверь кабины была открыта. "Со слов мужчины, при разъезде со встречным автомобилем пассажирка выпала из кабины. В результате падения получила травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.-0-

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Витебск Витебская область ГАИ Толочин
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