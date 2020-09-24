В Толочинском районе девушка выпала из погрузчика и погибла

24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе из погрузчика выпала девушка и погибла, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, 23 сентября около 18.00 водитель погрузчика в кабине подвозил девушку 1993 года рождения. Во время движения дверь кабины была открыта. "Со слов мужчины, при разъезде со встречным автомобилем пассажирка выпала из кабины. В результате падения получила травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.-0-