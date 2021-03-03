3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе горела пилорама. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 2 марта. "В 19.58 в центр оперативного управления Толочинского РОЧС от гражданки поступило сообщение о пожаре на пилораме по улице Зеленой в деревне Жукнево Толочинского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение здания", - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС пожар локализовали и ликвидировали. Однако огонь в здании пилорамы уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество.

Как стало известно в ходе дознания, кирпичное здание 20 на 30 м 1996 года постройки принадлежит индивидуальному предпринимателю. Причина пожара устанавливается.-0-