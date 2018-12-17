В Толочинском районе легковушка влетела в эвакуатор: три человека погибли

17 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочинском районе легковой автомобиль занесло и он влетел в эвакуатор. Водитель и два пассажира погибли, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Выживший ребенок перевозился в детском кресле.

Водитель "Мерседеса" не пострадал.

На место ДТП выезжало руководство УВД Витебского облисполкома. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома