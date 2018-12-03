В Толочинском районе легковушка врезалась в грузовик

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочинском районе на заснеженной дороге занесло грузовик и в него въехал двигавшийся за ним легковой автомобиль, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Авария произошла утром 2 декабря на 529-м км дороги Минск-Брест-граница России. Грузовой автомобиль "Мерседес Бенц Атего" занесло на заснеженной дороге, и он стал перпендикулярно проезжей части. В этот момент в него въехала легковушка "Лада Самара", которая двигалась следом за грузовиком. В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка легковушки. Ее деблокировали из автомобиля и госпитализировали с тяжелыми травмами головы.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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