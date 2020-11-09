В Толочинском районе мужчина убил не желавшего уходить гостя

9 ноября, Витебск /Корр.БЕЛТА/. В Толочинском районе мужчина убил не желавшего уходить домой гостя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Убийство было совершено ночью 6 августа в агрогородке Друцк, где в одном из домов компания распивала спиртное. После ухода трех приятелей 22-летний хозяин дома решил выпроводить последнего, уснувшего в состоянии алкогольного опьянения, гостя, однако тот вставать и уходить не хотел. Тогда хозяин дома избил его, а затем нанес резаные раны ножом. Увидев, что его 49-летний знакомый не подает признаков жизни, мужчина собрал вещи и выбежал из дома, однако от выпитого спиртного далеко уйти не смог и уснул на улице. Через некоторое время сожительница обвиняемого вернулась домой и, обнаружив труп, позвонила в милицию и скорую медицинскую помощь.

На допросе и в ходе следственного эксперимента обвиняемый рассказал обстоятельства произошедшего. По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) УК. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-