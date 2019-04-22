В Толочинском районе на АЗС сгорела машина

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе вечером 21 апреля на территории АЗС сгорела машина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

ЧП произошло примерно в 21.30, когда в МЧС поступила информация о загорании автомобиля на территории АЗС на автодороге М1 вблизи деревни Кисели. "В результате пожара уничтожен автомобиль "Ховер" 2012 года выпуска, принадлежащий ОАО "Толочинский райагросервис". Причина устанавливается", - проинформировали в спасательном ведомстве.

Среди возможных причин возникновения пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.-0-