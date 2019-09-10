В Толочинском районе при лобовом столкновении погиб водитель легковушки

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла около 18.00 на автодороге Орша-Коханово вблизи деревни Коханово Толочинского района. 78-летний житель Минска не справился с управлением автомобиля "ВАЗ", по касательной зацепил встречный Opel Astra, после чего ВАЗ выбросило на встречную полосу движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Opel Zafira.
Водитель ВАЗ от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение. 44-летний водитель Opel Zafira и его 71-летний пассажир с травмами доставлены в городскую больницу Орши.
По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-