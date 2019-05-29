В Толочинском районе при пожаре в доме погибла пенсионерка

29 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочинском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в деревне Запрудье поступила сегодня в 5.00. Наблюдалось открытое горение дома, частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Спасатели пожар ликвидировали. В комнате на кровати они обнаружили труп хозяйки дома 1949 года рождения.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество и повреждены стены.

Рассматриваемая версия причины возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-