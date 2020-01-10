В Толочинском районе пропала воспитанница приюта

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Отдел внутренних дел Толочинского райисполкома устанавливает местонахождение несовершеннолетней Кирикович Марии. Информация об этом размещена на сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Девушка 2004 года рождения 8 января около 18.00 ушла из приюта "Толочинский социально-педагогический центр" и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы черные крашеные ниже плеча. Была одета в черную куртку ниже колена, синие джинсы, красную байку, черные ботинки и розовую шапку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, в УВД просят сообщить по телефону 102.-0-