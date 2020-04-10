В Толочинском районе разыскивается 14-летняя школьница

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочине разыскивается 14-летняя Надежда Щербенок, которая 9 апреля ушла из дома в деревне Заболотье и пропала. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На вид школьнице 15-17 лет, рост 165-170 см, волос русый, длинный. Была одета в ватную куртку темно-синего цвета, серые спортивные штаны, серые кроссовки.

По имеющейся информации, девочка может находиться с 55-летним односельчанином Константином Леурдо. Мужчине на вид 55-60 лет, телосложение среднее, рост 170-175 см, имеет лобные залысины, носит усы. Был одет в черную матерчатую куртку до пояса, черные спортивные штаны, белые кроссовки на шнурках.

О местонахождении несовершеннолетней можно сообщить по телефонам: 8 (02136) 2-11-06 или 102.-0-