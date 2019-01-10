10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Толочинском районе сельчане обнаружили израненное тело мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Тело 51-летнего жителя деревни Соколянка было найдено недалеко от дома. По версии сельчан, причиной гибели мужчины стали животные.
Проверку проводит Толочинский районный отдел Следственного комитета. "На данный момент говорить о причине смерти мужчины преждевременно. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами, назначен ряд экспертиз (судебно-медицинская, судебно-биологическая и другие), результаты которых позволят установить механизм образования телесных повреждений и причину смерти", - подчеркнула Оксана Лазько.-0-
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