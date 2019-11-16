В Толочинском районе со склада сельхозпредприятия вынесли 1,5 т комбикорма

16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Толочинском районе трое сельчан воровали со склада сельхозпредприятия комбикорм, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Мужчины 1963, 1973 и 1974 годов рождения облюбовали склад одного из сельхозпредприятий, который находится на отшибе. Изучив график передвижения сторожа, сельчане стали пробираться внутрь объекта и выносить имущество. Украденное злоумышленники сбывали в соседних деревнях по заниженной цене. За несколько походов им удалось вынести со склада почти 1,5 т комбикорма. Преступную деятельность пресекли сотрудники милиции.

За кражи в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.-0-