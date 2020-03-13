В Толочинском районе в аварии погиб водитель внедорожника

13 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочинском районе водитель внедорожника погиб в ДТП, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 17.00 вблизи деревни Старая Будовка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждение и вылетела в кювет. От удара автомобиль опрокинулся. За рулем был 40-летний житель Москвы, он скончался на месте аварии. Пассажиры не пострадали.

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