В Толочинском районе в ДТП погиб вратарь ФК "Витебск"

18 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Витебск" сообщил о гибели в ДТП в Толочинском районе 27-летнего вратаря Андрея Щербакова, его жены и шестилетнего сына. Такая информация размещена на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.

Андрей Щербаков воспитанник школы витебского футбола. В 2011 году он в составе БАТЭ завоевал золотые медали чемпионата Беларуси и стал обладателем Суперкубка страны. В 2016 году вратарь вернулся в "Витебск".

Андрей Щербаков. Фото ФК "Витебск"

Авария произошла 17 декабря около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второго мальчика доставили в больницу.

В Толочинском районе легковушка влетела в эвакуатор: три человека погибли На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес".

"Футбольный клуб "Витебск", футболисты, администрация, тренерский штаб выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея, его семье", - говорится в сообщении.-0-