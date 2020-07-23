В торговом центре Бреста случился пожар

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре в Бресте случился пожар. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Возгорание произошло 22 июля около 07.45 в двухэтажном здании торгового центра. Огонь повредил бытовой воздушный компрессор в вентиляционной камере. Специалисты устанавливают причину пожара.

В Брестской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре пожара - в Бресте, Ивацевичском, Лунинецком и Столинском районах. Пострадал один человек. Так, сегодня примерно в 02.25 возле агрогородка Ольшаны загорелся деревянный строительный вагончик. Огонь уничтожил его внутреннюю отделку и имущество. Пытаясь самостоятельно справиться с пламенем, ожоги получил охранник. Мужчина госпитализирован в терапевтическое отделение Столинской райбольницы. У него диагностировали рваную рану лба, отравление продуктами горения и термоингаляционную травму. Причина пожара устанавливается.-0-