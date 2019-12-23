В трех ДТП в Гомельской области пострадали три школьницы

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три девочки пострадали в ДТП в Мозыре и Гомеле за двое суток, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

20 декабря примерно в 18.40 авария с участием школьницы произошла в Мозыре на площади Ленина. 64-летний мужчина на ВАЗ-2107 сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по зебре. Ребенок в больнице.

Буквально 20 минутами позже в Гомеле на улице Интернациональной 22-летний водитель на "Опель Зафира" наехал на 11-летнюю девочку. По предварительной информации, авто двигалось со стороны проспекта Ленина на зеленый свет, а школьница перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ребенка доставили в травматологию областной детской больницы.

Днем ранее, 19 декабря, в Мозыре в аварии пострадала 10-летняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на бульваре Малинина. Пешехода сбила 22-летняя девушка-водитель на "Пежо". Пострадавшую госпитализировали в реанимацию Мозырской горбольницы.

Чтобы избежать беды в новогодние праздники и в последующие дни, ГАИ просят родителей, педагогов и всех взрослых в очередной раз напомнить детям главные правила безопасного поведения на дороге. "Во время каникул проблема детского дорожно-транспортного травматизма становится особенно острой. Дети больше времени предоставлены сами себе, причем значительную часть дня проводят на улице. Хотелось бы напомнить всем взрослым, что все мы, независимо от степени родства, несем ответственность за детей", - подчеркнула Дарья Ткачева.-0-