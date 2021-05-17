В цехе БМЗ произошло аварийное отключение насосов

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аварийное отключение насосов произошло в одном из цехов БМЗ, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение об аварийном отключении насосов водоподготовки в здании сортопрокатного цеха №1 на территории ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" поступило спасателям 16 мая около 23.50.

"В результате отключения насосов произошло подтопление машинного зала с насосами. Из-за отсутствия подачи охлаждающей воды остановлено оборудование в сортопрокатном цехе и электросталеплавильном цехе №1. Работала только одна из двух сталеплавильных печей. Пострадавших нет. Работники МЧС откачивали воду из машинного зала, после чего технический персонал выполнит работы по ремонту и перезапуску оборудования. Предполагаемое время восстановления технологического процесса цехов - 17 мая 20.00", - рассказали в областном управлении МЧС.

Причиной инцидента, по данным областного управления МЧС, стало короткое замыкание распределительного устройства РУ-40 водного хозяйства сортопрокатного цеха.-0-