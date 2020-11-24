24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центре Гомеля горело кафе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о пожаре в подсобном помещении кафе по улице Билецкого поступила в службу спасения вечером 23 ноября. Горела также летняя терраса.
На момент возникновения пожара в кафе находились восемь человек: два посетителя, шесть работников. Администрация заведения эвакуировала людей из здания до прибытия подразделений МЧС.
Спасатели потушили пожар.
Огонь повредил имущество в подсобном помещении, кровлю летней террасы. Из-за воздействия высокой температуры повреждены три окна (одно - на первом этаже, два - на втором) Гомельской областной организации ОСВОД и два окна филиала БГТУ "Гомельский государственный политехнический колледж".
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил устройства и монтажа электрического оборудования, аварийный режим работы холодильной камеры.-0-