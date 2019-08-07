В центре Гомеля легковушка врезалась в столб, водитель погиб

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 54-летний водитель ВАЗа выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную опору. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария на улице Хатаевича произошла сегодня примерно в 17:40.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем.

В ГАИ региона напомнили, что запрещается управлять авто водителям в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность дорожного движения, а также под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции. Если во время движения почувствовали себя плохо, стоит включить аварийную сигнализацию, снизить скорость и остановиться у края проезжей части, после чего позвонить по номеру 103, порекомендовали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-