В центре Гомеля собака набросилась на детей

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центре Гомеля собака породы боксер без намордника напала на детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 3 ноября во внутреннем дворе домов №№ 48, 50 по улице Советской, где два 8-летних мальчика гуляли с родителями. Одного ребенка пес укусил за лицо и руку, его сверстнику порвал куртку.

Как рассказали в УВД Гомельского облисполкома, к моменту прибытия сотрудников милиции собака была без поводка и намордника, ее хозяин находился рядом. По предварительной информации у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Обстоятельства инцидента выясняются, проводится судебно-медицинская экспертиза.

В УВД напомнили, что в соответствии со ст.15.47 КоАП Беларуси нарушение правил содержания домашних животных влечет предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 БВ (1 БВ равна Br24,5). То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, предусматривает штраф в размере от 10 до 30 БВ или административный арест.-0-