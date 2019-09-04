В центре Гродно легковушка перевернулась после столкновения с автобусом

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка перевернулась после столкновения с автобусом на одной из центральных улиц Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 4 сентября на ул.Кирова. 24-летний молодой человек за рулем "Форда" двигался в сторону ул.Советской.

"Водитель "Форда" попытался опередить попутный автомобиль и вклиниться в полосу перед автобусом. Однако во время маневра легковушка зацепила автобус", - рассказали в ГАИ. "Форд" от удара развернуло, он вылетел на тротуар и перевернулся.

К счастью, в этот момент на пути машины не оказалось пешеходов. В аварии не пострадали ни водители транспортных средств, ни пассажиры автобуса. По факту ДТП проводится проверка.-0-