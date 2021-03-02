В центре Гродно лоб в лоб столкнулись легковушки

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства серьезной утренней аварии в центре Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сообщение об аварии на улице Горновых поступило в оперативно-дежурную службу ГАИ сегодня в 7.22. Напротив остановки общественного транспорта лоб в лоб столкнулись "Форд" и "Ауди". Водителя "Форда" в результате аварии доставили в больницу.
"Госавтоинспекция устанавливает очевидцев произошедшего. Если вы обладаете какой-либо информацией, наберите 102", - отметили в ГАИ. -0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома