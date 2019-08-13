В центре Гродно нашли снаряд времен войны

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На стройке в центре Гродно нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Об опасной находке сообщили строители, работающие на реконструкции здания по улице Урицкого. На место незамедлительно прибыла саперно-пиротехническая группа, сотрудники милиции, других экстренных служб.
Территорию оцепили. Снаряд был изъят специалистами. Позже на полигоне опасный предмет уничтожат. -0-
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