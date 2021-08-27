В центре Гродно столкнулись такси и машина МЧС

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27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно столкнулись такси и ехавший на вызов спецтранспорт МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.Авария произошла сегодня около 9.30 на кольцевой развязке рядом с областной филармонией."Транспортное средство оперативного назначения МЧС двигалось с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом на вызов на улицу Щорса. При проезде кольцевой развязки водитель такси не предоставил ему преимущество. Произошло столкновение", - рассказали в ГАИ.В результате ДТП никто не пострадал. На месте автоаварии работают сотрудники ГАИ.-0-