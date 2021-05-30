В центре Минска нетрезвый водитель сбил пешехода

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Хонда", двигаясь по ул.Городской Вал со стороны ул.Романовская Слобода, при повороте налево на пр.Независимости совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в учреждение здравоохранения.

Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования в его организме обнаружено 0,50 промилле алкоголя.

Нарушитель задержан, автомобиль находится на охраняемой стоянке. Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г.Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию и обращается к гражданам, если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102! Возможно, ваш звонок поможет предотвратить трагедию!-0-